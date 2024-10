Walz e Vance confrontam políticas de forma educada em debate dos candidatos a vice dos EUA

A troca mais tensa ocorreu perto do final do debate, quando Vance - que disse que não teria votado para certificar os resultados da eleição de 2020 - evitou uma pergunta sobre se ele contestaria a votação deste ano se Trump perdesse.

Walz respondeu culpando as falsas alegações de fraude eleitoral de Trump por instigar a multidão de 6 de janeiro de 2021 que atacou o Capitólio dos EUA em um esforço malsucedido para impedir a certificação da eleição de Joe Biden em 2020.

"Ele ainda está dizendo que não perdeu a eleição", disse Walz, antes de se voltar para Vance. "Ele perdeu a eleição de 2020?"

Vance novamente se esquivou da pergunta e, em vez disso, acusou Kamala Harris de buscar a censura online de pontos de vista opostos.

"Essa é uma não resposta condenável", disse Walz.

Walz, de 60 anos, governador liberal de Minnesota e ex-professor do ensino médio, e Vance, 40 anos, autor de best-sellers e senador conservador de Ohio, se apresentam como dois filhos do coração do Meio-Oeste, com pontos de vista profundamente opostos sobre as questões que afetam o país.