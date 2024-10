Suprema Corte mexicana aceita contestação constitucional de reforma do Judiciário

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Suprema Corte do México concordou nesta quinta-feira em analisar uma contestação constitucional à polêmica reforma do Judiciário promulgada no mês passado e que levará o país a ter, em alguns anos, um sistema de juízes eleitos pelo voto popular.

A mais alta corte do país se declarou competente para analisar se a reforma afeta a independência entre os tribunais, abrindo a possibilidade para a contestação da reforma.

Uma maioria de dois terços dos parlamentares aprovou a reforma constitucional em setembro, com o partido governista Morena e seus aliados apoiando a medida, vendendo-a como um aprimoramento do atual sistema judicial após a ampla vitória eleitoral da legenda em junho.