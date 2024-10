UE processa Espanha, Chipre, Polônia e Portugal por não implementarem imposto corporativo

PARIS (Reuters) - A Comissão Europeia está processando Espanha, Chipre, Polônia e Portugal, estados-membros da UE, por não terem implementado regras que buscam garantir um patamar mínimo global de tributação sobre empresas multinacionais, disse o órgão nesta quinta-feira.

Todos os quatro países eram obrigados a aplicar as leis necessárias até o final de 2023, disse a Comissão, acrescentando que eles não a notificaram sobre essa medida.

A ministra do Orçamento da Espanha, María Jesús Montero, disse que a Espanha foi uma "pioneira" na iniciativa de um imposto mínimo para empresas multinacionais e que cumpriria as exigências da UE nos próximos meses, com a expectativa de que o Parlamento aprove a nova legislação até o final do ano.