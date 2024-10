Carro do GSI com equipamentos é roubado em São Bernardo onde Lula votará

O boletim de ocorrência feito pelos agentes na 3ª Delegacia de São Bernardo do Campo mostra que foram levados uma maleta com pins usados pelos agentes para identificar pessoas com acesso aos locais onde o presidente passará e um colete à prova de balas usados pelos agentes.

Entre os pertences pessoais dos agentes, que estavam no carro, também foi levado um crachá de acesso ao Palácio do Planalto e a carteira funcional da Marinha de um dos militares, além de computadores, celulares e roupas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista estava sozinha no carro em frente à escola, enquanto os agentes ainda estavam no local, e foi rendida por dois homens armados.

Segundo o Palácio do Planalto, a equipe de Presidência que faz o reconhecimento do local de votação do presidente, assim como a equipe de comunicação presidencial, esteve na escola para verificar a situação de segurança e também de organização para o dia da votação, no domingo.

Quando o roubo aconteceu, a maior parte das equipes já tinha ido embora, ficando no local apenas um dos carros e um grupo pequeno de seguranças. A motorista, que presta serviço para a Presidência, estava sozinha no carro esperando os agentes quando foi rendida.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)