Khamenei diz que Irã e aliados não recuarão diante de Israel

Os militares israelenses disseram na sexta-feira que eliminaram o chefe das redes de comunicação do Hezbollah, Mohammad Rashid Sakafi, por meio de um "ataque preciso e baseado em inteligência" em Beirute na quinta-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugeriu na quinta-feira que a resposta de Israel à salva de mísseis do Irã, que foi rechaçada com suas amplas defesas, poderia incluir um ataque às instalações de petróleo do Irã.

O subúrbio de Dahiye, ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, foi alvo de novos ataques perto da meia-noite de quinta-feira, depois que Israel ordenou que as pessoas deixassem suas casas em algumas áreas, disseram moradores e fontes de segurança.

Enormes explosões sacudiram o céu nas proximidades do principal aeroporto de Beirute nas primeiras horas de sexta-feira, e os civis libaneses disseram que estavam vivendo em constante medo.

As tensões entre o Irã e Israel têm sido altas, enquanto Israel está avaliando as opções para responder ao ataque de mísseis balísticos de Teerã na terça-feira, que o Irã realizou em resposta à ação militar de Israel no Líbano.