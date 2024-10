Filipinas e Coreia do Sul aumentam cooperação em defesa e elevam relações para parceria estratégica

Em uma coletiva de imprensa conjunta com Marcos, Yoon disse que seu país participará ativamente da última fase do esforço multibilionário das Filipinas para modernizar sua segurança militar, em um momento de tensões crescentes com a China no Mar do Sul da China.

A Coreia do Sul vem tentando aumentar as exportações globais de defesa porque a invasão da Ucrânia pela Rússia abriu as portas para a assinatura de contratos de grande escala na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.

O país, que já vendeu caças FA-50, corvetas e fragatas para as Filipinas, pretende se tornar o quarto maior exportador de armas do mundo até 2027.

Na terceira fase de seu plano de modernização, as Forças Armadas das Filipinas pretendem comprar ativos avançados, como caças, submarinos e sistemas de mísseis, para reforçar a defesa territorial e a segurança marítima.

Os dois líderes concordaram em defender uma ordem internacional baseada em regras, incluindo a segurança de navegação no Mar do Sul da China, disse Yoon, acrescentando que concordaram que a comunidade internacional nunca tolerará o programa nuclear da Coreia do Norte ou o que ele chamou de "provocações imprudentes".

Yoon, eleito em 2022 com a promessa de impulsionar o setor de energia nuclear da Coreia do Sul, com a meta de exportar mais 10 usinas nucleares até 2030, anunciou a assinatura de um memorando de acordo (MOU) para um estudo de viabilidade sobre a Usina Nuclear de Bataan (BNPP), há muito tempo adormecida nas Filipinas.