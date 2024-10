Direita partidária, organizada e fisiológica é a vencedora da eleição

Partidos funcionam. O União Brasil de Milton Leite não lançou candidato majoritário em São Paulo, apoiou a reeleição de Ricardo Nunes. Mesmo assim, o partido do homem forte do governo Nunes foi o segundo que mais elegeu vereadores na cidade - tantos quantos o MDB do prefeito e o PL de Valdemar.

Na Câmara Municipal de São Paulo, o União Brasil só perdeu para o PT, que, por sua vez, abriu mão de lançar candidato, apoiou Guilherme Boulos e, ainda assim, fez mais vereadores que o PSOL.

São os partidos, querido. Ou o repartido. Cargos e verbas distribuídos produzem militância profissional, que produz votos.

Ironicamente, mas não por acaso, Marçal perdeu para o sistema que dizia combater. O sistema partidário organiza e estrutura a política. Cria vínculos fortes e sintoniza interesses comuns. O sistema mostrou-se mais forte do que as redes de *influencers*.

Em São Paulo, MDB, Republicanos e PSD sintonizaram o governador com o prefeito, juntando as duas mais formidáveis máquinas do estado. E ainda tiveram o suporte indispensável de Kassab, criador do partido que mais elegeu prefeitos no país em 2024, desbancando uma hegemonia do MDB que durava quase 50 anos.

O PP de Arthur Lira, presidente da Câmara e senhor das emendas parlamentares ao orçamento da União, elegeu quase 750 prefeitos pelo país (só perdeu para PSD e MDB). Cresceu pela segunda eleição municipal consecutiva e está quase matando saudades dos tempos em que sua precursora, a Arena da ditadura militar, se gabava de ser o maior partido político do ocidente.