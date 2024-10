Deputados radicais vão ao 2º turno copiando tática de choque de Bolsonaro

Os deputados federais Eder Mauro e Abílio Brunini, ambos do PL, vão disputar o segundo turno em Belém e Cuiabá, respectivamente, após terem seguido o exemplo de outra pessoa que, quando deputado, usou o grotesco e o surreal no Congresso Nacional para chamar a atenção e se promover midiaticamente e eleitoralmente: Jair Bolsonaro.

Em Belém, Mauro teve 31,5% dos votos enquanto Igor Normando (MDB), candidato do governador Helder Barbalho, teve 45% e deve contar com o apoio do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que teve quase 10%.

Já em Cuiabá, Brunini teve 39,6%, e Lúdio (PT), 28,3%, deixando para trás Eduardo Botelho (União Brasil), que teve 27,8%.