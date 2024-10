Um ano depois: guerra entre Israel e Hamas cria uma nova geração de sobreviventes

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos da Segurança (INSS) publicados nesta segunda-feira, desde o início da guerra, 826 civis isralenses foram mortos, 804 membros das Forças de Segurança e 68 estrangeiros, num total de 1.698 vítimas fatais. O número de feridos do lado isralense é de 19.019, incluindo 4.590 soldados.

Klabin conta que em um ano, o conflito mudou bastante. "Atualmente, o Hamas possui capacidade de operar apenas como uma guerrilha e não mais como uma organização terrorista com amplos recursos e de forma coordenada", afirma, destacando que mais de 100 reféns ainda estão nas mãos do grupo radical palestino.

O principal front da guerra se volta agora para a fronteira entre Israel e o Líbano onde, segundo o jornalista, "o grupo Hezbollah tem amplo controle e nenhuma força de paz internacional é capaz de interromper os ataques que eles fazem contra o norte de Israel e mais de 60 mil pessoas foram evacuadas pelo Exército para áreas mais seguras". Klabin explica que estas áreas são ricas em agricultura e turismo, dois setores prejudicados com a guerra.

Em Israel, além das frentes de guerra, divisões políticas e uma crise econômica causam divisão interna. "Israel estava muito polarizado sobre o governo Netanyahu antes da guerra por razões diversas, inclusive corrupção e a tentativa de reforma do Judiciário vista como antidemocrática por partes relevantes da população e a guerra polarizou ainda mais a situação, com atenção especial para os reféns que ainda estão nos túneis do Hamas", observa Nathan Klabin. "A base da coalizão do governo Netanyahu troca favores constantemente com lideranças políticas ultra religiosas em ministérios. A questão do recrutamento de homens ultra ortodoxos também é uma questão central da sociedade israelense, uma vez que eles não servem no Exército na mesma proporção que outras populações do país. Por causa disso, setores liberais, de esquerda, e laicos estão ainda mais insatisfeitos, pois são eles que estão servindo mais no Exército por causa dos benefícios que o governo Netanyahu dá para os judeus ultra ortodoxos", aponta.

O jornalista e correspondente do TheMediaLine.org também relata que empresas de alta tecnologia estão perdendo produtividade, pois muitos funcionários são reservistas que foram chamados para lutar. "O legado do Nethanyahu teria sido de um crescimento econômico fantástico, mas antes da guerra", aponta. Porrém, "com a guerra custando tanto para tanta gente, setores da economia que apoiavam Netanyahu agora acreditam que o primeiro-ministro está apenas fazendo o que pode para se manter no poder e se proteger", diz, lembrando que "Israel teve um grande salto de desenvolvimento durante outros governos de Netanyahu, mas, com essa guerra, o legado que será lembrado vai ser o fato de ele ter falhado em proteger Israel, no 7 de outubro de 2023".

Klabin ainda lembra que enquanto o holocausto na Segunda Guerra Mundial aconteceu há mais de 80 anos e muitos dos sobreviventes já morreram ou estão idosos, esse um ano de guerra "criou uma nova geração de sobreviventes que experimentam uma ameaça existencial". Para o jornalista brasileiro baseado em Jerusalém, "em outubro de 2023, muitos israelenses entenderam, pela primeira vez, o que seus avós explicavam para eles".