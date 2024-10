Hamas vai ressurgir "como a fênix" das cinzas, diz líder no exílio

Seus comentários parecem ter a intenção de sinalizar que o grupo continuará lutando, independentemente de suas perdas, avaliam analistas do Oriente Médio.

"De modo geral, eu diria que (o Hamas) ainda está vivo e atuante e (...) provavelmente voltará em algum momento em Gaza", disse Joost R. Hiltermann, diretor do Programa do Oriente Médio e Norte da África do International Crisis Group.

Segundo ele, Israel não definiu um plano para Gaza quando a guerra terminar, e isso poderia permitir que o Hamas se restabelecesse, embora talvez não com tanta força ou da mesma forma.

O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu preferiu não comentar as observações de Meshaal.

"BOMBA-RELÓGIO"

Israel iniciou sua mais recente ofensiva contra o Hamas após cerca de 1.200 pessoas serem mortas e cerca de 250 feitas reféns no ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, de acordo com os registros israelenses.