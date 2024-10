Trump ameaça com tarifa de 200% sobre veículos importados do México

Trump fez seus comentários sobre tarifas ao prometer reforçar a indústria automobilística dos EUA. Especialistas disseram que seus planos podem aumentar os preços dos veículos.

O México exportou cerca de 3 milhões de veículos para os Estados Unidos em 2023, com as três montadoras de Detroit respondendo por cerca de metade dessas exportações.

O think tank Tax Policy Center afirmou que uma nova tarifa maciça sobre as exportações de veículos mexicanos "provavelmente elevaria o custo dos veículos automotores, tanto nacionais quanto importados, tanto carros usados quanto novos".

Trump já havia ameaçado com grandes tarifas sobre os carros do México como presidente e como candidato em 2016. A imposição de tarifas de até 25% sobre automóveis e componentes mexicanos poderia ter impactos graves sobre o setor e aumentar os custos dos veículos, disseram as montadoras em 2019.