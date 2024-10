Rússia diz que linhas diretas de emergência com EUA e Otan permanecem, enquanto riscos nucleares crescem

Por Guy Faulconbridge e Lidia Kelly

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta terça-feira que ainda tem uma linha direta de emergência com os Estados Unidos e com a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para esvaziar crises, no momento em que crescem riscos nucleares em meio ao mais grave confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Guerra Fria.

A guerra de dois anos e meio na Ucrânia está entrando no que as autoridades russas dizem ser sua fase mais perigosa, com forças russas avançando e os EUA podendo permitir que Kiev ataque profundamente dentro da Rússia com mísseis ocidentais.