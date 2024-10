Um ano após 7 de Outubro, Hamas enfrenta dissidência em Gaza, com guerra cobrando seu preço

O Hamas diz que o ataque de 7 de outubro -- o mais mortal nos 75 anos de história de Israel -- marcou um ponto de virada na luta de décadas pelo status de nação palestina, que havia saído da agenda internacional. Autoridades dizem que o grupo está vencendo a batalha contra Israel, que não conseguiu atingir seus objetivos de guerra de destruir o Hamas como força de combate, eliminar seus líderes ou recuperar seus reféns.

No entanto, cerca de 42.000 palestinos foram mortos na ofensiva de Israel, de acordo com os registros das autoridades de saúde de Gaza, e a fome assola os campos de deslocados, onde mais de um milhão de pessoas buscaram abrigo.

Uma pesquisa de opinião publicada em meados de setembro pelo Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), um think tank com sede em Ramallah financiado por doadores ocidentais, mostrou pela primeira vez que a maioria dos habitantes de Gaza se opõe à decisão de lançar o ataque. Segundo a pesquisa, realizada no início de setembro, 57% das pessoas consultadas na Faixa de Gaza disseram que a decisão de lançar a ofensiva foi incorreta, e apenas 39% disseram que foi correta -- uma queda acentuada em relação à pesquisa anterior, realizada em junho.

Faz tempo que o Hamas é acusado de esmagar a dissidência em Gaza com espancamentos ou coisas piores. Mas nos últimos meses houve algumas raras demonstrações públicas de dissidência.

A ex-autoridade do Hamas, Ahmed Youssef Saleh, acessou o Facebook em julho para perguntar se alguém do Hamas "estudou e pensou nas consequências" antes de lançar um ataque que convidou a invasão intransigente de Israel.

Desde então, a publicação de Saleh atraiu centenas de comentários, muitos deles acrescentando suas próprias críticas ao grupo islâmico. Saleh, que continua postando regularmente, não respondeu aos pedidos por comentários.