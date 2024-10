Kremlin diz que Trump enviou testes de Covid para a Rússia e nega relatos de ligações de Putin

Woodward disse à CBS que os testes eram bens preciosos em uma época em que a Covid estava "correndo solta" em todo o mundo.

De acordo com os sumários do livro feitos pelo Post e pelo New York Times, o presidente dos EUA, Joe Biden, foi particularmente mordaz com relação a vários líderes estrangeiros, inclusive Putin.

Biden chamou Putin de "epítome do mal" e usou linguagem grosseira sobre ele, de acordo com o resumo do Post.