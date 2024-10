Zoológico de Tampa prepara animais para aproximação de Milton

Alguns dos orangotangos se escondem debaixo de cobertores, enquanto outros brincam como de costume, disse ela. Os animais bebês se sentirão seguros ao lado de suas mães. As corujas e os tatus adoram as caixas durante as tempestades, o que lhes dá a sensação de segurança de se esconder em uma caverna.

"Nossos animais são absolutamente resistentes", disse Burns. "Ao longo dos anos, eles continuam a nos surpreender. E nossas equipes são ótimas em identificar os animais que precisam de cuidados adicionais."

"Nós realmente tentamos minimizar o estresse deles", acrescentou.

(Reportagem de Rich McKay em Atlanta)