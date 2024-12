Recém-nascido desabrigado de Gaza morre congelado após chuva inundar tenda

Jumaa, de um mês de idade, morreu de hipotermia, um dos seis palestinos mortos por exposição e frio nos últimos dias em Gaza, segundo médicos. Ali estava em estado crítico nesta segunda-feira, em tratamento intensivo.

No segundo inverno da guerra em Gaza, o clima adicionou um elemento extra de sofrimento para centenas de milhares de pessoas que já foram desabrigadas, muitas delas várias vezes, enquanto os esforços por um cessar-fogo não chegam a lugar algum.

A morte de Jumaa al-Batran mostra a gravidade da situação de famílias vulneráveis.

Autoridades israelenses afirmam que permitiram a entrada em Gaza de milhares de caminhões de ajuda humanitária que transportam alimentos, água, equipamentos médicos e suprimentos para abrigos. Agências internacionais de ajuda dizem que as forças israelenses têm dificultado a entrega de auxílio, piorando ainda mais a crise humanitária.

A família de Yahya al-Batran, da cidade de Beit Lahiya, no norte do país, fugiu de sua casa no início da guerra para al-Maghazi, um trecho ao ar livre de dunas e matagais no centro de Gaza que as autoridades israelenses decretaram como zona humanitária.

Mais tarde, enquanto al-Maghazi se tornava cada vez mais inseguro, eles se mudaram para outro acampamento na cidade vizinha de Deir al-Balah.