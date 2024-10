Britânico que ajudou esposa a tirar a própria vida ainda pode herdar bens, decide tribunal

Seu marido, Philip, foi impedido de herdar o patrimônio de Myra de acordo com a lei inglesa por ter ajudado relutantemente sua esposa a tirar a própria vida.

Philip Morris recorreu ao Tribunal Superior de Londres e um juiz decidiu nesta semana que a regra não deveria ser aplicada no caso dele.

Na decisão, o juiz William Trower afirma que Morris havia tentado persuadir sua esposa a não acabar com a própria vida e relutantemente a ajudou por compaixão.

Em um depoimento citado pelo juiz, Morris argumenta que "para uma mulher de tamanha beleza, inteligência, dignidade e graça, estar fisicamente incapacitada e dependente de outras pessoas tornava a vida intolerável para Myra".

"Eu estava desesperado para que Myra mudasse de ideia, mas ela estava firme em sua decisão de que queria ser digna até o fim, e foi por isso que ela escolheu acabar com sua vida. Ela enfrentou um futuro que não queria."

O caso destaca as dificuldades legais enfrentadas por pessoas com doenças terminais que desejam tirar a própria vida -- Philip e Myra conversaram com um advogado antes de viajar para a Suíça, inclusive para saber se Philip poderia ser processado.