Forças israelenses disparam contra posição da ONU no Líbano, 22 morrem em ataque em Beirute

Por Timour Azhari e Ari Rabinovitch

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses dispararam contra uma torre de vigia usada pelas forças de paz da ONU no sul do Líbano na sexta-feira, ferindo duas pessoas, disse uma fonte da ONU, o terceiro dia consecutivo em que as forças de paz relataram disparos israelenses contra suas posições enquanto Israel trava uma guerra contra o Hezbollah.

Um ataque israelense na noite de quinta-feira no centro de Beirute matou 22 pessoas e feriu mais de 100, segundo as autoridades libanesas. O alvo era uma autoridade de alto escalão do Hezbollah - Wafiq Safa - que sobreviveu, de acordo com três fontes de segurança.