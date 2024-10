Homens armados matam 21 pessoas em mina de carvão no Paquistão

Por Saleem Ahmed

QUETTA, Paquistão (Reuters) - Dezenas de agressores armados com revólveres, foguetes e granadas de mão invadiram um conjunto de pequenas minas de carvão privadas no sudoeste do Paquistão na sexta-feira, atingindo alguns mineiros enquanto dormiam e atirando em outros depois de alinhá-los, em ação que matou pelo menos 21 pessoas na região conturbada, segundo a polícia.

O ataque de cerca de 40 homens armados, dias antes de o Paquistão sediar uma cúpula do grupo da Organização de Cooperação de Xangai, é o pior em semanas na província rica em minerais do Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.