Incêndios florestais recordes devastam ecossistemas e vida selvagem do Peru

"A floresta tropical geralmente é imune ao fogo", disse Paul Rosolie, conservacionista e fundador da JungleKeepers, uma ONG que patrulha e preserva a Amazônia no Peru, acrescentando que eles viram tartarugas, cobras, pássaros e onças-pintadas queimados após patrulhas recentes. "A floresta é o mundo deles, portanto, quando você a queima, eles morrem."

O Sistema Global de Informações sobre Incêndios Florestais (GWIS), que rastreia incêndios florestais por satélite, mostra cerca de 10.400 incêndios no Peru em 2024, mais do que o dobro do recorde anterior em 2020 e quase 2,5 vezes o total de área queimada.

Incêndios recordes foram registrados em toda a América do Sul neste ano, com Bolívia, Brasil, Argentina e Paraguai registrando os maiores números.

"Este ano houve mais regiões, mais ecossistemas e mais espécies afetadas", disse Luis Zari, especialista jurídico da Sociedade Peruana de Direito Ambiental (SPDA), acrescentando que fatores humanos e ambientais levaram a esses incêndios generalizados.

Além de menos chuvas e temperaturas mais altas após o fim do fenômeno climático El Niño, Zari diz que uma resposta governamental falha e incêndios iniciados por humanos levaram à destruição generalizada.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, reconheceu que o país não tem logística para combater os incêndios quando declarou estado de emergência em setembro. "Não há nada no Peru, esse é o problema, não há ajuda", disse Robyn Appleton, fundadora da Spectacled Bear Conservation (SBC), uma ONG que protege os ursos-de-óculos nas florestas secas do norte do Peru.