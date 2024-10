Polícia britânica reduz presença no X em meio a preocupações com conteúdo extremista

A X não respondeu a um pedido de comentário.

TUMULTOS

O papel do X e de outras plataformas ficou sob os holofotes no Reino Unido neste ano, quando a violência racista e de extrema direita eclodiu após publicações online afirmarem falsamente que um ataque na cidade de Southport, no norte da Inglaterra, onde três meninas foram mortas, foi obra de um imigrante islâmico.

Musk disse no X que a "guerra civil" era inevitável. Stephen Yaxley-Lennon, um ativista britânico antimuçulmano conhecido como Tommy Robinson, agradeceu a Musk por ter dado a ele a oportunidade de "rebater as mentiras e a propaganda da mídia convencional" no X.

Musk também apoiou ativistas de direita que afirmam haver um "policiamento de dois níveis" no Reino Unido: a polícia supostamente mostra leniência com minorias étnicas e manifestantes de esquerda, enquanto pune rapidamente os manifestantes de direita.

Policiais de alto escalão afirmam que essa ideia não tem fundamento e que era de interesse público reprimir rapidamente os distúrbios violentos. O chefe da Polícia Metropolitana de Londres disse que a acusação coloca os policiais em risco.