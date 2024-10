Putin estreita laços com presidente iraniano em reunião na Ásia Central

"Econômica e culturalmente, nossas comunicações estão sendo fortalecidas dia a dia e se tornando mais robustas", disse Pezeshkian a Putin, segundo a agência de notícias oficial iraniana Irna.

"A tendência crescente de cooperação entre Irã e Rússia, considerando a vontade dos principais líderes dos dois países, deve ser acelerada para fortalecer esses laços", disse.

No mês passado, Pezeshkian se comprometeu a estreitar os laços de seu país com a Rússia para combater sanções ocidentais. Os dois países dizem que estão próximos de assinar um acordo de parceria estratégica, o que Pezeshkian disse nesta sexta-feira que espera que possa ser finalizado na cúpula do Brics na Rússia no final deste mês.

Os Estados Unidos veem com preocupação o crescente relacionamento de Moscou com Teerã. O país acusou o Irã de fornecer à Rússia mísseis balísticos para serem usados no conflito na Ucrânia, o que Teerã negou.

NOVA ORDEM MUNDIAL EMERGENTE, DIZ PUTIN

A Rússia afirma que a cooperação com o Irã está se expandindo em todas as áreas.