China sinaliza mais estímulos fiscais, mas omite detalhes-chave sobre tamanho

Todas essas iniciativas vêm em linha com o que os investidores têm defendido para a China, conforme a segunda maior economia do mundo perde força e luta para superar pressões deflacionárias e aumentar a confiança do consumidor em meio a uma forte queda no mercado imobiliário.

Mas a falta de informações sobre um valor em dólares do pacote provavelmente prolongará a espera nervosa dos investidores por um roteiro de política pública mais claro até a próxima reunião do Legislativo da China, que aprova emissões de dívida. A data da reunião ainda não foi anunciada, mas é esperada para as próximas semanas.

A coletiva de imprensa "foi forte em determinação, mas carente de detalhes numéricos", disse Vasu Menon, diretor administrativo de estratégia de investimentos do OCBC em Cingapura.

"O grande estímulo fiscal que os investidores esperavam para manter a recuperação do mercado acionário não se concretizou", disse Menon, acrescentando que isso pode "decepcionar alguns" no mercado.

Uma ampla gama de dados econômicos frustrou expectativas nos últimos meses, aumentando preocupações entre economistas e investidores de que a meta de crescimento de aproximadamente 5% do governo para este ano está em risco e que uma desaceleração estrutural de longo prazo pode estar em curso.

Espera-se que os dados de setembro, que serão divulgados na próxima semana, mostrem mais fraqueza, mas as autoridades expressaram "total confiança" de que a meta de 2024 será atingida.