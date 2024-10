Forte terremoto atinge a costa do Pacífico da Costa Rica, sem registro de danos

SAN JOSÉ (Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,2 sacudiu a costa noroeste do Pacífico da Costa Rica no sábado, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), fazendo com que os edifícios balançassem na área, mas não houve relatos imediatos de danos ou feridos.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 41 km a noroeste da cidade costeira de Tamarindo, a uma profundidade relativamente rasa de 18 km, informou o USGS.

A agência nacional de emergências da Costa Rica, CNE, disse que não havia relatos de danos associados ao terremoto, mas alguns moradores locais relataram um susto repentino.