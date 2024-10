Financiamento para combate às mudanças climáticas pode chegar a "centenas de bilhões", dizem líderes da COP29

Por Gloria Dickie e Nailia Bagirova

BAKU (Reuters) - Trilhões de dólares são necessários para ajudar a lidar com as causas e os impactos das mudanças climáticas, mas os líderes da próxima cúpula climática da COP29 da ONU no Azerbaijão afirmam que "centenas de bilhões" são realistas para uma decisão consensual.

Negociadores se reunirão em Baku no próximo mês para chegar a um acordo sobre uma nova meta de financiamento para substituir o compromisso atual das nações ricas de fornecer 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático aos países em desenvolvimento.