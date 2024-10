SpaceX recupera foguete da Starship em feito de engenharia

O propulsor Super Heavy reacendeu três de seus 33 motores Raptor para desacelerar a descida de volta ao local de lançamento da SpaceX, enquanto mirava a plataforma de lançamento e a torre de onde havia decolado. A torre, mais alta que a Estátua da Liberdade, com mais de 120 metros, é equipada com dois grandes braços de metal no topo.

Com o rugido de seus motores, o propulsor Super Heavy de 71 metros de altura retornou aos braços da torre de lançamento, enganchando-se no lugar por meio de pequenas barras salientes sob as quatro aletas da grade dianteira que ele usava para se orientar no ar.

"A torre pegou o foguete!!!" Escreveu Musk no X após a tentativa de recuperação do veículo. Os engenheiros da SpaceX que estavam assistindo à transmissão ao vivo da empresa aplaudiram.

O novo método de aterrissagem marcou o mais recente avanço na campanha da SpaceX para desenvolver um foguete totalmente reutilizável capaz de colocar carga em órbita e transportar seres humanos para a Lua e, por fim, chegar a Marte - o destino final imaginado por Musk.

Enquanto isso, a Starship, o segundo estágio ou a metade superior do sistema de foguetes, navegou a cerca de 27,4 mil quilômetros por hora, a 140 quilômetros de altitude no espaço, em direção ao Oceano Índico, próximo ao oeste da Austrália, em um voo de 90 minutos.

Quando a Starship reentrou na atmosfera da Terra horizontalmente, as câmeras a bordo mostraram uma tonalidade suave, rosa-púrpura, de plasma superquente cobrindo o lado da nave voltado para a Terra e suas duas aletas de direção, atrito hipersônico intenso exibido em uma aura brilhante.