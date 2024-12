Gisèle Pelicot diz respeitar sentença, mas filhos estão decepcionados

Os filhos de Gisèle Pelicot expressaram sua decepção com as sentenças dadas nesta quinta-feira (19) aos 51 réus em julgamento por estupro da mãe na França, incluindo seu pai Dominique Pelicot.

O que aconteceu

Os três filhos do casal, David, Caroline e Florian, teriam ficado insatisfeitos com as penas de entre 3 e 20 anos de prisão. As sentenças ficaram abaixo dos pedidos do Ministério Público. A informação foi revelada por um membro da família, que pediu anonimato à AFP.

Nenhum deles quis falar com o pai após sua condenação de 20 anos de reclusão. Essa é a pena máxima para o crime no país e, após cumprir dois terços dela, Dominique vai passar por avaliação que pode aumentar seu tempo de prisão.