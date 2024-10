Dois pandas gigantes chegam da China ao Zoológico Nacional de Washington

(Reuters) - Um par de pandas gigantes chegou de mudança a Washington vindo da China nesta terça-feira para sua nova casa no Zoológico Nacional dos Estados Unidos, que estava sem os ursos branco e preto, uma de suas atrações mais populares, por quase um ano.

A China enviou os pandas como parte de um acordo anunciado no início deste ano por autoridades dos governos dos dois países para melhorar as relações entre as duas superpotências. O zoológico devolveu outros três pandas gigantes -- dois adultos e seu filhote -- que estavam emprestados da China.

Os novos pandas macho e fêmea, chamados Bao Li e Qing Bao, chegaram ao Aeroporto Internacional de Dulles em um avião da FedEx, transportados em grandes caixas brancas com orifícios de respiração nas laterais, e foram levados de caminhão até o zoológico.