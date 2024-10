Remoção de minas terrestres por Israel perto de Golã sinaliza frente mais ampla contra Hezbollah, dizem fontes

Uma ação militar que envolva ataques a partir do Golã, ocupado por Israel, e, possivelmente, da zona desmilitarizada que o separa do território sírio, poderia ampliar o conflito que coloca Israel contra o Hezbollah e seu aliado Hamas, que já atraiu o Irã e corre o risco de atrair os Estados Unidos.

Israel tem trocado ataques com o Hezbollah, apoiado por Teerã, desde que o grupo começou a lançar mísseis através da fronteira do Líbano em apoio ao Hamas, após seu ataque mortal ao sul de Israel desencadear a campanha militar de Israel em Gaza.

Agora, além dos ataques aéreos israelenses que causaram danos significativos ao Hezbollah no mês passado, o grupo está sob ataque terrestre israelense pelo sul e enfrenta bombardeios navais israelenses do Mediterrâneo a oeste.

Ao estender sua frente no leste, Israel poderia apertar ainda mais as rotas de fornecimento de armas para o Hezbollah, algumas das quais atravessam a Síria, vizinha do leste do Líbano e aliada do Irã.

Navvar Saban, analista de conflitos do Harmoon Center, sediado em Istambul, disse que as operações em Golã, um platô montanhoso de 1.200 kms² que também tem vista para o Líbano e faz fronteira com a Jordânia, parecem ser uma tentativa de "preparar o terreno" para uma ofensiva mais ampla no Líbano.

"Tudo o que está acontecendo na Síria é para servir à estratégia de Israel no Líbano — atingir as rotas de abastecimento, armazéns, pessoas ligadas às linhas de abastecimento do Hezbollah", disse.