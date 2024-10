Israel mata pelo menos 40 pessoas em Gaza, e os tanques intensificam o ataque no norte do país

Outras cinco pessoas foram mortas quando uma casa foi atingida no campo de Nuseirat, no centro de Gaza.

Jabalia tem sido o foco de uma ofensiva israelense há mais de 10 dias, com as tropas retornando às áreas do norte que foram submetidas a um pesado bombardeio nos primeiros meses da guerra que já dura um ano.

A operação levantou preocupações entre os palestinos e as agências da Organização das Nações Unidas (ONU) de que Israel quer retirar os moradores do norte do enclave lotado, uma acusação que foi negada.

O escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas disse nesta terça-feira que os militares israelenses pareciam estar "isolando completamente o norte de Gaza do resto da Faixa de Gaza".

"Em meio a hostilidades intensas e ordens de evacuação no norte de Gaza, as famílias estão enfrentando medo inimaginável, perda de entes queridos, confusão e exaustão. As pessoas devem ser capazes de fugir com segurança, sem enfrentar mais perigos", disse Adrian Zimmerman, chefe da subdelegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Gaza, em um comunicado.

"Muitos, inclusive os doentes e deficientes, não podem sair e permanecem protegidos pelo Direito Internacional Humanitário — todas as precauções possíveis devem ser tomadas para garantir que não sejam feridos. Toda pessoa deslocada tem o direito de voltar para casa em segurança", acrescentou.