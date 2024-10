Vídeo mostra túnel do Hezbollah no Líbano: 'Iam entrar em Israel', diz IDF

Israel atacou vilarejo cristão no Líbano

O bombardeio israelense atingiu o povoado de Aitou, nesta segunda-feira (14). O vilarejo de maioria cristã no norte do Líbano tem pouco mais de mil habitantes, quase todos eles católicos maronitas.

Segundo a Cruz Vermelha libanesa, 21 pessoas foram mortas no ataque. É a primeira vez desde o início da atual ofensiva israelense contra o Hezbollah que um ataque de Tel Aviv mira um vilarejo cristão no norte do Líbano, distante dos redutos do grupo xiita, mais concentrados no sul do país árabe e na periferia de Beirute.

O bombardeio também deixou oito feridos.

O atual conflito entre Israel e Hezbollah já deixou mais de 2 mil mortos no Líbano em pouco menos de um mês. O Exército de Israel conseguiu eliminar a maior parte do comando do grupo xiita, incluindo o líder Hassan Nasrallah. De acordo com Nasser Yassin, ministro do Meio Ambiente de Beirute, pelo menos 9.535 indivíduos ficaram feridos nas ofensivas realizadas por Israel na nação. Além disso, três hospitais no país, incluindo um nos subúrbios de Beirute, anunciaram que vão fechar as portas em virtude das recentes ofensivas.

*Com Ansa