Corpos são carbonizados em ataque de Israel a hospital em Gaza

O que aconteceu foi que acordamos com fumaça, chamas, fogo e pedaços em chamas caindo sobre as tendas de todas as direções. As explosões nos aterrorizaram em nossas tendas e do lado de fora de onde moramos atrás do Hospital. Ahmad Radi, sobrevivente, ao Al Jazeera

Palestinos em frente a suas tendas carbonizadas Imagem: Ramadan Abed / Reuters

Equipes de resgate tiveram dificuldade de acessar a região do incêndio. Ainda de acordo com o relato de Ahmad, a quantidade de fogo e explosões era enorme, e havia corpos queimados por toda parte. ''Testemunhamos uma das noites mais horríveis e brutais'', disse ao Al Jazeera.

O porta-voz do exército de Israel Avichay Adraee confirmou que força aérea israelense conduziu o ataque. Ele ainda alegou que a unidade hospitalar estava sendo usada como um centro de comando e controle do Hamas.

O Ministério da Saúde de Gaza condenou a ação nesta manhã pelas redes sociais. Além disso, a pasta informou que nas últimas 24 horas, 62 pessoas morreram e 220 ficaram feridas em quatro ataques israelenses em Gaza.