Kamala é pressionada sobre imigração durante entrevista e culpa republicanos

Por Nandita Bose e Stephanie Kelly

WASHINGTON CROSSING, Pensilvânia (Reuters) - A vice-presidente democrata Kamala Harris foi bastante pressionada na entrevista televisiva desta quarta-feira sobre os esforços do governo Biden para controlar o aumento na imigração ilegal na fronteira do sul do país e colocou a culpa nos republicanos, por eles não aprovarem o projeto de lei da fronteira.

Em uma entrevista combativa com o apresentador Bret Baier, da Fox News, Kamala foi questionada sobre a decisão inicial do governo de reverter algumas das políticas restritivas de Donald Trump, seu rival republicano. Ela também foi questionada a respeito do depoimento de uma mãe no Congresso sobre a perda de seu filho nas mãos de um imigrante ilegal.