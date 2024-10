Banqueiros pedem suporte a Haddad e Lula diz que não tem tempo para errar

"Tenho total confiança no trabalho do Haddad. Eu não posso, não quero e não tenho tempo para errar", afirmou Lula aos banqueiros, lembrando que possui apenas mais dois anos e dois meses neste terceiro mandato.

A reunião, que ocorreu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, durou uma hora e meia. Pessoas presentes relatam que o clima "não era de cobrança" e o semblante do presidente era de "compreensão".

Participaram da reunião o CEO do Itaú, Milton Maluhy, do Bradesco, Marcelo Noronha, do Santander, Mario Leão e o presidente do conselho de administração do BTG, André Esteves. Pela Febraban, estavam o presidente-executivo, Isaac Sidney, e o presidente do conselho diretor, Luiz Carlos Trabuco.

Um banqueiro chegou a dizer que os investidores internacionais estão mais otimistas que os brasileiros e que isso ocorria por causa das incertezas em relação ao arcabouço que o governo precisava enfrentar essas dúvidas.

Ele lembrou que o país tem hoje atividade econômica aquecida e desemprego baixo, mas que os preços dos ativos refletem essa percepção negativa.

Haddad aproveitou o respaldo dos bancos para dizer que concordava com o diagnóstico. O ministro disse ainda que era preciso trabalhar para retomar o grau de investimento.