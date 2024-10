Zelenskiy revela "Plano de Vitória" à medida que Ucrânia enfrenta momento precário

Por Olena Harmash e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, revelou nesta quarta-feira seu esperado "Plano de Vitória" no Parlamento ucraniano, pedindo que seu país permaneça unido em um momento precário antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, seu principal aliado, em 5 de novembro.

Enquanto as tropas russas avançam no leste e o inverno se aproxima, Zelenskiy disse aos parlamentares que seu plano contém cinco pontos principais que dependem dos aliados de Kiev, incluindo um convite incondicional para se juntar à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e apoio específico de armas.