Netanyahu diz que Israel continuará em Gaza até que reféns retornem

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, ofereceu a chance de paz no Oriente Médio, mas advertiu que a guerra em Gaza não havia terminado e que Israel continuará até que seus reféns sejam devolvidos.

"Hoje acertamos as contas. Hoje o mal sofreu um golpe, mas nossa tarefa ainda não foi concluída", disse Netanyahu em uma declaração gravada em vídeo. "Para as queridas famílias dos reféns, eu digo: este é um momento importante na guerra. Continuaremos com força total até que todos os seus entes queridos, nossos entes queridos, estejam em casa."

(Reportagem de Maayan Lubell)