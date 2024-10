Israel usou DNA coletado em 2008 em cirurgia no cérebro de líder do Hamas

Sinwar foi solto apenas em 2011, depois de uma negociação para permitir que Tel Aviv conseguisse a liberação de um de seus soldados sequestrados, Gilad Shalit. O militar foi trocado por mais de mil palestinos que estavam mantidos por israelenses.

Mas foi na cadeia que o palestino descobriu um tumor no cérebro. Em 2008, ele seria operado e, desde então, os serviços secretos do país mantém todos seus dados.

Ao deixar a prisão, ele rapidamente subiu na hierarquia do Hamas. Sua visão era de que Israel não era um inimigo político. Mas uma potência ocupante.

Num discurso após sua libertação, Sinwar defendeu que a ala militar do Hamas sequestrasse soldados israelenses para garantir a libertação de mais prisioneiros palestinos. "A libertação de prisioneiros só será alcançada por meio do sequestro de judeus e de sua troca", disse.

Em 2017, foi eleito o líder do grupo em Gaza e passou a ser o arquiteto da estratégia militar do Hamas, inclusive dos ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Central nessa estratégia foi o acordo que ele fechou com o Irã, em 2012.

Com a morte de outras lideranças do Hamas, ele acabou assumindo o comando completo do grupo em meados do ano. Sua morte, portanto, representa um abalo importante para o Hamas e um ponto crítico para o conflito no Oriente Médio.