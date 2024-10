Famílias temem por reféns israelenses após morte de líder do Hamas

"Acertamos as contas com o principal assassino, Sinwar. Mas agora, mais do que nunca, as vidas de Matan, meu filho, e dos outros reféns correm um perigo tangível", disse Einav Zangauker, cujo filho de 24 anos foi sequestrado de sua casa em um kibutz durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Não haverá um fechamento real do círculo, nenhuma vitória total, se não salvarmos suas vidas e não trouxermos todos de volta", disse Zangauker em um vídeo após a notícia da morte de Sinwar, nesta quinta-feira.

Até o momento, 117 reféns voltaram para casa com vida, incluindo quatro libertados no início da guerra de Gaza; 105, em sua maioria mulheres, crianças e estrangeiros, que foram devolvidos em novembro durante uma breve trégua com o Hamas, e oito resgatados pelos militares.

Trinta e sete foram trazidos de volta mortos. Isso deixa 101 reféns ainda em Gaza, segundo os registros israelenses, pelo menos metade dos quais as autoridades israelenses acreditam que ainda estejam vivos.

Orna e Ronen Neutra, pais do refém israelense-americano Omer, disseram que é fundamental que todos os esforços se concentrem na devolução dos reféns mantidos pelo Hamas. Eles pediram aos governos israelense e americano que "ajam rapidamente e façam o que for necessário para chegar a um acordo com os captores".

"Sinwar, que foi descrito como um grande obstáculo para um acordo, não está mais vivo", disseram eles em um comunicado. "Estamos em um ponto de inflexão em que os objetivos estabelecidos para a guerra com Gaza foram alcançados, com exceção da libertação dos reféns."