Biden deve visitar Amazônia antes de Cúpula do G20, dizem fontes

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, deve fazer uma visita à Amazônia, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de sua participação no G20, disseram à Reuters fontes familiarizadas com as negociações.

De acordo com as fontes, Biden faria uma parada em Manaus (AM) ou Belém (PA), no dia 16 ou 17 de novembro. A ideia é que a visita aconteça depois que o presidente norte-americano deixe a Cúpula do grupo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), da qual participa junto com Lula.