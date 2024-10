Com corrida empatada em Michigan, Kamala e Trump investem no Estado decisivo

Por Andrea Shalal

GRAND RAPIDS, Michigan (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o seu adversário, o ex-presidente republicano Donald Trump, passam nesta sexta-feira pelo Estado decisivo de Michigan, onde pesquisas de opinião mostram que eles estão essencialmente empatados a apenas 18 dias da eleição marcada para 5 de novembro.

Trump deve discursar em Auburn Hills, cidade do Condado de Oakland, ao norte de Detroit, onde o atual presidente, Joe Biden, venceu por uma margem confortável em 2020. Ele também retornará a Detroit -- a maior cidade do Estado -- para um comício por volta das 19h, no horário local, após dizer em 10 de outubro que todo o resto dos EUA se transformaria em Detroit caso Kamala vencesse.