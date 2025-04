Olympique de Marselha vence Brest e segue em 2º no Francês; Lille sobe para 3º

Na Ligue 1, os três primeiros colocados avançam diretamente para a fase de liga da Champions, enquanto o quarto colocado terá que competir nas rodadas classificatórias.

No Vélodrome, o OM garantiu a vitória sobre o Brest com um hat trick do argelino Amine Gouiri (8', 45' e 63') e um gol do inglês Mason Greenwood (37'). Para o Brest (9º), Abdallah Sima empatou provisoriamente aos 25 minutos.

- Homenagem ao papa Francisco -

Antes da partida, os torcedores do Marselha prestaram uma homenagem ao papa Francisco com um enorme mosaico nas cores da bandeira argentina e uma imagem do pontífice, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

Duas faixas também foram exibidas, com os dizeres em francês: "Obrigado, Papa Francisco" e "Estou vindo para Marselha, não para a França", uma frase que o líder católico havia proferido antes de sua viagem à cidade mediterrânea.

O estádio Vélodrome foi palco de uma grande missa com o Papa Francisco em setembro de 2023.