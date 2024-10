Madeleine: Cultura do acobertamento do assédio precisa ser combatida

O Brasil vive hoje a fase de transição do bolsonarismo ao pós-bolsonarismo e há diagnósticos, alguns muito bem feitos - como esse do Haddad, que indica uma necessidade de ajuste, de aperto de parafusos da esquerda.

Assim como Valdemar Costa Neto [presidente do PL]; o outro lado também sente a necessidade de promover ajustes. Ele disse que a extrema direita alojada no partido dele precisa se aproximar do centro e colocou Tarcísio de Freitas [governador de São Paulo] no primeiro lugar da fila para 2026.

Quando Valdemar começa a dizer isso em voz alta, é porque já admite Bolsonaro como carta fora do baralho para 2026 e que a extrema direita precisa se achegar ao centro. Assim também com a esquerda, já que é no centro onde está a definição destes dois campos, que estão zonzos. Isso não ocorre só no Brasil; está acontecendo nos Estados Unidos. Josias de Souza, colunista do UOL

Morte de líder de Hamas contradiz ataques de Israel a civis, diz professor

As imagens que mostram o líder do Hamas, Yahya Sinwar, momentos antes de ser morto por soldados israelenses, contradizem a narrativa de Israel sobre os ataques mortes de civis, avaliou Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP, já que Sinwar foi encontrado em combate, e não em meio a civis.