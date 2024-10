Hamas confirma morte do líder Yahya Sinwar

DUBAI (Reuters) - O líder do Hamas Yahya Sinwar, arquiteto dos ataques transfronteiriços do grupo em 2023 que se tornaram o dia mais mortal da história de Israel, foi morto em combate, disse Khalil Al-Hayya, vice-chefe do Hamas em Gaza e principal negociador do grupo, nesta sexta-feira.

A morte de Sinwar, que ocorre após os assassinatos israelenses de outros líderes e comandantes do Hamas, será um grande golpe para o grupo islâmico, que tem enfrentado ataques aéreos implacáveis desde que atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas na ofensiva, criando uma crise de reféns para o governo de extrema-direita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que prometeu eliminar o Hamas.