Israel envia mais soldados ao norte de Gaza e intensifica ataque

Eles acrescentaram que o Exército israelense estava destruindo dezenas de casas diariamente, às vezes a partir do ar e do solo e colocando bombas nos prédios e detonando-as remotamente.

Os militares israelenses disseram que suas forças, que vêm operando em Jabalia nas últimas duas semanas, mataram dezenas de militantes em combates corpo a corpo na quinta-feira e realizaram ataques aéreos e desmantelaram a infraestrutura militar.

A escalada da operação israelense em Jabalia ocorreu um dia após a declaração de que havia matado o inimigo número um do país, Yahya Sinwar, chefe do Hamas, a quem culpava por ordenar o ataque de 7 de outubro contra Israel, o mais mortal na história do conflito israelense-palestino.

Os militares israelenses afirmam que sua operação em Jabalia tem o objetivo de impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem para mais ataques.

Os moradores disseram que as forças israelenses isolaram efetivamente as cidades de Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahiya, no extremo norte de Gaza, da Cidade de Gaza, bloqueando o movimento, exceto para as famílias que atendem às ordens de retirada e deixam as três cidades.

Na sexta-feira, as autoridades de saúde fizeram um apelo para que combustível, suprimentos médicos e alimentos fossem enviados imediatamente a três hospitais do norte de Gaza, sobrecarregados pelo número de pacientes e feridos.