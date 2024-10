Missão da ONU no Líbano condena ataques "deliberados" de Israel e diz que destruição em vilarejos é chocante

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - A missão de manutenção da paz da ONU no Líbano disse na sexta-feira que sofreu vários ataques "deliberados" das forças israelenses nos últimos dias e que os esforços para ajudar os civis nos vilarejos da zona de guerra estavam sendo prejudicados pelos bombardeios israelenses.

A missão da ONU, conhecida como Unifil, está estacionada no sul do Líbano para monitorar as hostilidades ao longo da linha de demarcação com Israel - uma área que tem sido palco de confrontos ferozes neste mês entre as tropas israelenses e os combatentes do Hezbollah apoiados pelo Irã.