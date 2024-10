Tempestade tropical Nadine varre Belize e causa chuvas em Yucatán, no México

CIDADE DE BELIZE (Reuters) - A tempestade tropical Nadine passou por Belize na manhã deste sábado, levando fortes chuvas e ventos para o país e para Yucatán, a península vizinha mexicana ao norte.

De lá, a tempestade deve atingir a Guatemala e os Estados mexicanos de Chiapas e Tabasco, de acordo com uma previsão do Centro Nacional de Furacões, com sede nos Estados Unidos.

Nadine chegou a Belize com chuvas na noite de sexta-feira, aguaceiros e trovoadas segundo disse à Reuters o meteorologista-chefe Ronald Gordon.