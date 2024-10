Sargento da PM do RJ é achado morto com marcas de tiros e de queimadura

Caso é investigado pela Polícia Civil do Rio. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense estiveram no local do assassinato para colher evidências que possam auxiliar na resolução do crime.

Anderson Pacheco Teixeira deixa a esposa e duas filhas. Por meio de nota, a PMRJ lamentou a morte do soldado, que era lotado no 39º BPM (Belford Roxo).