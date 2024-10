Guarda é 'levada' em capô de carro por motorista que fugiu de guincho; veja

Uma guarda de trânsito foi arrastada no capô de um carro por um motorista que avançou contra a agente para evitar o guincho de seu veículo, na sexta-feira (18), em Santos, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

A cena inusitada foi registrada pelas câmeras de segurança da rua Pedro Américo, no bairro Campo Grande. As imagens mostram o momento em que a mulher aparece pendurada no capô do carro, que está em movimento. O motorista avançou contra a agente para tentar evitar o guincho de seu veículo, que estava estacionado em local irregular, segundo informações da Polícia Militar de São Paulo.

Outro funcionário da guarda de trânsito de Santos acompanha a colega arrastada em uma motocicleta. O agente tenta parar o motorista para evitar que a guarda se machuque, mas a mulher é "levada" no capô do automóvel por alguns metros até o suspeito parar o veículo.