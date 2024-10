Kamala Harris busca o voto republicano com Liz Cheney, Trump visita área atingida por tempestade na Carolina do Norte

Por Andrea Shalal e Steve Holland

MALVERN, Pensilvânia/SWANNANOA, Carolina do Norte (Reuters) - A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris fez campanha com a ex-deputada republicana Liz Cheney enquanto o seu rival republicano Donald Trump visitou a Carolina do Norte em meio a preocupações que os danos causados pela tempestade possam aumentar a abstenção entre os eleitores conservadores no Estado.

Retratando Trump como uma ameaça à democracia, Kamala pediu aos eleitores republicanos da Pensilvânia que coloquem os interesses do país acima dos do partido ao votarem nela. Ela também fará campanha em Wisconsin e Michigan nesta segunda-feira com Cheney, que disse aos republicanos que Trump era uma pessoa "totalmente errática, completamente instável" que não deveria ser reeleita.