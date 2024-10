Acordo de Mariana pode encerrar ações no Brasil e desidratar processos no exterior, dizem fontes

O processo judicial, um dos maiores da história jurídica inglesa, entrou em estágio decisivo nesta segunda-feira, com o início de um julgamento de 12 semanas para determinar se a BHP é responsável.

Uma das fontes ponderou, no entanto, que o julgamento no exterior pressiona as companhias no Brasil, que acabaram aceitando um valor muito maior do que estavam dispostas a pagar no início. A primeira proposta das mineradoras foi de 42 bilhões de reais em dinheiro novo, contra os 100 bilhões atuais.

A advogada Ana Carolina Salomão, sócia do escritório Pogust Goodhead, afirmou que "não há possibilidade" do acordo no Brasil esvaziar o julgamento na Inglaterra.

"O objetivo da ação inglesa vai além das compensações financeiras. A ação busca responsabilizar uma das maiores corporações do mundo por sua negligência e enviar a mensagem de que crimes como o de Mariana não ficarão impunes", afirmou Salomão.

A advogada também disse que a BHP está sendo pressionada pelo processo no Reino Unido e que a ação inglesa existe justamente porque as mineradoras passaram anos se recusando a oferecer compensações adequadas e continuam resistindo.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro, e Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito, em Brasília)